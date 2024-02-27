Российские рыбаки нашли на побережье выбросившегося дельфина

В Крыму на берег выбросило дельфина. Его нашли рыбаки на одном из пляжей Евпатории.

Животное удалось эвакуировать в бассейн дельфинария, пишут «Известия».

До этого на берегу вместе с животным находились волонтеры — ждали разрешения природоохранного ведомства на эвакуацию.

Дельфина доставили в закрытый бассейн. Пока афалина отказывается от корма, указывает Газета.Ru.

Ранее в Крыму на берег выбросило мертвого дельфина с бетонным камнем на голове. Это произошло на одном из диких пляжей Феодосии.

Двухметровая афалина была найдена на мелководной части побережья, где обычно дельфины не встречаются.

А в 2017 году на пляжах у Новороссийска обнаружили 70 мертвых дельфинов.

По первой версии, млекопитающие погибли из-за загрязнения акватории Черного моря, по второй — из-за пагубного влияния гидролокаторов или других акустических систем, по третьей — причина в паразитах в организмах дельфинов, и четвертая — распространение вирусной инфекции.

Самое важное - в нашем Telegram-канале