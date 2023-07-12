Россиянка в прямом эфире ругала сына и угрожала его зарезать

Жительница Тюмени во время онлайн-трансляции начала оскорблять собственного сына, а после и вовсе заявила, что его зарежет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россиянка вела онлайн-трансляцию, как вдруг в прямом эфире начала нецензурно ругать собственного сына. Затем она пригрозила, что зарежет ребенка.

Видео стремительно распространилось по Сети, и пользователи потребовали наказать женщину.

Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело по статье за истязание несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Женщину задержали в Тюмени и передали следственным органам. При этом выяснилось, что нерадивая мать проживает в селе Исетском.

Ранее а Новосибирской области мужчину обвинили в жестоком избиении девятилетней падчерицы. По словам жильцов дома, глава семейства нигде не работает, только пьет. Семья живет на детские пособия. Соседи заявляют, что из их квартиры постоянно раздается детский плач.