Россиянка случайно два раза выстрелила в глаз возлюбленному

В Санкт-Петербурге девушка случайно выстрелила в глаз возлюбленному из пневматического пистолета, сообщает « Фонтанка ».

Пара находилась в автомобиле. Девушка достала из кармана сидения пневматический пистолет и случайно дважды нажала на спусковой крючок.

Одна пуля попала в глаз молодому человеку. На скорой помощи его доставили в медучреждение.

Пуля застряла у россиянина в глазном яблоке, указывает Газета.Ru.

Ранее в автомобиль выстрелили из пневматического оружия в Алтайском крае. В результате выстрела переднее боковое стекло автомобиля разбилось. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Предположительно, выстрел сделали из жилого дома по ул. Куйбышева, 8.

Также мужчина из Алтайского края выстрелил своей бывшей в челюсть и начал преследовать.

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