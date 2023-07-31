Россиянка сбежала от маньяка, который держал ее в плену 14 лет

В челябинском поселке Смолино мужчина с 2009 года насильно удерживал похищенную девушку, сообщает Telegram-канал Mash.

Он украл ее вместе с подругой, которую убил спустя год. Обеих девушек он систематически насиловал. Известно, что они познакомились с мужчиной у вокзала, он ох пригласил к себе домой. Девушки согласились. После начался ад.

Выжившая жила в запертой на замок комнате, на окнах были решетки.

Сбежать оставшейся в живых удалось по случайности — насильника госпитализировали, указывает news.ru. А дверь не закрыли. Также известно, что его поместили в психиатрическую клинику.

Других подробностей пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что отсидевший 18 лет "лесопарковый маньяк" может быть невиновен.

В 2000-х в Челябинской области произошла страшная серия убийств и изнасилований. Преступника назвали "лесопарковым маньяком".

В 2005 году за эти деяния на 20 лет осудили Алексея Корочкина. Улик не было, но следствию было достаточно показаний двух пострадавших.

В апреле 2023 года удалось найти главное — орудие убийства. Пистолет, из которого убили всех жертв, принадлежал бывшему правоохранителю, который недавно умер от онкологии.

Кроме того, в те годы подозреваемый жил рядом с парком. Осужденный Корочкин отметил, что все время пытался доказать свою невиновность, а его внешность даже не подходила под описание маньяка.