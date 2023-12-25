Россиянка решила погасить долги, собрав деньги на подарки для детей

Жительница Москвы собрала деньги на подарки в родительском чате и погасила на них свои долги, сообщает Baza .

27-летняя москвичка решила разобраться с семейными кредитами и взяла на себя инициативу по покупке подарков детям из группы детского сада, в которую ходит ее ребенок.

Когда сумма достигла 53 тыс. рублей, девушка заявила, что выкупит подарки в начале декабря. После этого она придумывала разные причины, по которым не могла за ними сходить. Родители попросили вернуть деньги, но оказалось, что 43 тыс. рублей банк уже списал в счет долга.

Девушке пришлось признаться, что ее семья должна банкам. Обманутые родители взяли с нее расписку, чтобы она возвращала по 10 тыс. рублей раз в месяц. Ни она, ни муж условия выполнить не смогли. Теперь в их кредитной истории разбирается полиция.

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