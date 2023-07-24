Россиянин тотально следил за женой из микроволновки

Жительница Москвы обвинила мужа в тотальной слежке, сообщает Life со ссылкой на Shot.

Женщина обнаружила несколько подслушивающих устройств в своей квартире и машине.

Она обратила внимание на странный звук в микроволновке и осмотрела технику. Там она увидела подключенное к ней устройство, состоящее из смарт-часов и зарядки от телефона.

Потом еще один «жучок» она нашла в своей машине. Москвичка обратилась в полицию, эксперты установили, что оба самодельных устройства прослушивали разговоры москвички. В тотальной слежке женщина подозревает своего мужа, с которым идет сложный бракоразводный процесс, указывает Газета.Ru.

Ранее бизнесмен проснулся в гостинице рядом с телом жены и запиской от неизвестного.

Выяснилось, что бизнесмен вместе с 35-летней супругой заселился в DoubleTree by Hilton.

Следующие несколько дней выпали из его памяти. Однажды утром он проснулся с похмельем и увидел на кровати свою жену, которая не дышала. В комнате была записка от мужчины, в которой неизвестный благодарил пару за вечер и извинился, что не смог их разбудить..

На теле умершей не были обнаружены раны или царапины.