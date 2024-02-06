Россиянин изготавливал книги о Гарри Поттере и получил за это условный срок

Житель Кургана получил два года условного срока за создание книг о Гарри Поттере, сообщает РИА Новости .

Два года колонии условно назначил суд жителю Кургана, который изготавливал контрафактные экземпляры книг английской писательницы Джоан Роулинг.

Также ему предстоит выплатить причиненный правообладателю ущерб в размере более 22 млн рублей.

С 13 декабря 2018 года по 8 апреля 2021 года подсудимый в Кургане изготовил более 43 тыс. экземпляров книг. Но разрешения от обладателя авторских прав у него не было.

Исключительные права на произведения принадлежали обществу с ограниченной ответственностью из Москвы на основании лицензионного соглашения, заключенного 1 июня 2013 года с автором серии книг.

Ранее стало известно, что книги про приключения Гарри Поттера исчезнут с прилавков книжных магазинов. Россияне начали массово скупать книги о приключениях юного волшебника Гарри Поттера и его друзей. Это связано с прекращением переиздания серии.

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