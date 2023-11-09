Робот-убийца перепутал с овощным ящиком рабочего и раздавил его

На заводе по распределению сельхозпродукции произошел несчастный случай — роботизированный манипулятор случайно прижал сотрудника к конвейерной ленте.

ЧП случилось в Южной Корее. Мужчина поместил ящик с болгарским перцем на поддон, ожидая, что робот возьмет его. Но робот принял рабочего за ящик с овощами и прижал его к конвейерной ленте, нанеся серьезные повреждения его лицу и груди.

Мужчину срочно госпитализировали. Но врачи не смогли его спасти, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что автоматизация на Алтае продвигается активно, но далеко не во всех отраслях.

Президент РФ Владимир Путин поручал правительству до 1 июля 2023 года утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники. Кабмин должен был определить правовые, налоговые и прочие условия, касающиеся развития производства и внедрения промышленных роботов, а также соответствующие меры господдержки.

Между тем, необходимость такого проекта давно назрела. Как рассказал руководитель лаборатории интеллектуальной космической робототехники Сколковского института науки и технологии, профессор Дмитрий Тетерюков, 80% всех роботов в мире установлены всего в пяти странах — это Китай, Япония, Германия, Южная Корея и США.

В 2022 году Китай установил 290 тыс. промышленных роботов или 52% роботов в мире, хотя в 2012 году этот показатель составлял всего 14%.