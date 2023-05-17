Рыболовное судно перевернулось в океане. Без вести пропали 39 человек

Судно принадлежало китайской компании Penglai Jinglu Fishery Co, пишет rtvi.com. ЧП случилось ночью.

Пропавшими без вести считаются 39 членов экипажа — на лодке было 17 граждан Китая, 17 индонезийцев и пять филиппинцев, указывает LIFE. Все экстренные службы задействованы в поиске людей.

Поиск под контролем

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился нарастить спасательную группировку и отправить на место ЧП. Также координируется международные поисково-спасательные работы.

Ранее в Норвегии перевернулась лодка с российскими рыбаками. Троих из них сразу удалось вытащить в другую лодку, а еще двое оказались под перевернувшимся судном.

Для спасательной операции задействовали вертолет и несколько лодок. Операция заняла не более получаса. Оба туриста были доставлены в ближайшую больницу. Но впоследствии скончались.

Также круизное судно с 27 туристами в Канаде затонуло из-за всплывающего кита. Группа туристов, которая вышла в море чтобы наблюдать за китами, в один из моментов собралась на левом борту судна.

В это время находившийся под судном кит стал всплывать, ударил его с правого борта. Судно резко перевернулось и затонуло, а туристы и члены экипажа оказались в воде.