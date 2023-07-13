Рыбаки в панике: мертвую акулу выбросило на российский пляж

Разные виды акул чаще стали приплывать к берегам российского острова.

Об этом рассказали рыбаки, пишет Telegram-канал «ЧП Сахалин».

При этом акулы воровали улов.

Так, 13 июля мертвую акулу выбросило на берег села Ильинского. Зубастая хищница до этого кружила в море. Позже рыбаки обнаружили огромную рыбу мертвой на берегу, указывает Газета.Ru.

Ранее в Египте поймали акулу-убийцу, которая съела россиянина. Акулу выловила специальная группа и передала для исследований. Ученые собираются выяснить, что стало причиной аномального поведения хищника.

Специалисты подозревают, что эта акула могла быть виновна в еще нескольких несчастных случаях.

Министерство заверило, что результаты экспертизы будут объявлены сразу же по ее завершении.

Напоминаем, что трагедия произошла 8 июня. В районе городского общественного пляжа Dream Beach акула напала на 23-летнего россиянина Владимира Попова. Она моментально растерзала его.

Девушка погибшего. которая тоже находилась в воде, чудом выжила.