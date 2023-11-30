1 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Рыбаки неделю дрейфовали на обледеневшем катере на Байкале

Катер с пропавшими рыбаками еще 26 ноября нашли на Байкале.

Зимний Байкал.
Зимний Байкал.
Соцсети

На борту Yamaha ER-27 находились четверо мужчин. Все они живы, но сильно устали, пишет "МК". Шансы выжить у рыбаков были — каюта была закрыта, был обогревательный фен.

В какой-то момент мотор заглох, судно обледенело. Один из мужчин дозвонился родным и рассказал о проблемной ситуации, потом связь оборвалась.

Почти неделю их разыскивали на двух судах. В конце концов дрейфующую лодку обнаружил вертолет. Экипаж передал координаты наземной группе.

Ранее сибирских рыбаков унесло в акваторию новосибирского водохранилища на отколовшейся льдине.

На ней находилось девять человек.

Льдина оторвалась в 200 м от берега. Спасатели доставили всех мужчин на берег.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость