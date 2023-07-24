Рыбак выловил труп с гирей на ноге

На середине Клязьминского водохранилища рыбак что-то зацепил. Вытянул труп.
На место приехали полиция и группа водолазов. Те вытащили тело и обнаружили на нем гирю, привязанную к ноге. Весила она 32 кг, сообщает Baza.
Оперативники возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Погибшим оказался 25-летний Егор Тивиков. Он был полностью одет, при нем нашли мобильный телефон. Смерть парня наступила около недели назад.
Также известно, что до места гибель парень добрался на такси, в котором и вез гирю.