Рейс авиакомпании S7 задержали из-за призраков

Рейс Новосибирск-Санкт-Петербург задержали на два часа из-за пассажира. Он испугался трех невидимых бойцов ЧВК и уверял, что они следят за ним.

39-летний мужчина вел себя спокойно до того момента, пока самолет не выехал на взлетную полосу. Он начал видеть трех призраков и побежал в носовую часть.

Там пытался прорваться к пилотам, выломать дверь наружу, требовал его выпустить.

Бортпроводники пытались успокоить и вернуть новосибирца в реальность, но пассажир не мог прийти в себя.



В итоге на борт поднялись полицейские и медики. Мужчину вывели на улицу и отвезли в психбольницу, передает Mash.

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