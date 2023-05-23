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Происшествия

Ребенок пострадал в ДТП на алтайском трассе

Ребенок пострадал в аварии на трассе Бийск – Солтон в Алтайском крае. Водитель не справилась с управлением. Об этом сообщает пресс-служба бийской Госавтоинспекции.

Авария на трассе Бийск - Солтон
Авария на трассе Бийск - Солтон
Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское"

Авария произошла 20 мая. 47-летняя женщина вместе с ребенком ехала на Toyota Sprinter со стороны Бийска в направлении села Карабинка.

Водитель ехала с небезопасной скоростью и в итоге не справилась с управлением. На 29-м км трассы машина съехала на обочину и перевернулась.

В результате ДТП пострадал ребенок. Он получил телесные повреждения. Госпитализация ему не потребовалась.

"По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия", - сообщают в ведомстве.

Ранее пенсионерка выбежала на дорогу и попала под колеса авто в Барнауле.

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