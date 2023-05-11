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Происшествия

Разрушены порядка 540 жилых домов в результате недавнего японского землетрясения

Около 540 жилых домов пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,5, сообщает Газета.Ru.

Землетрясение.
Землетрясение.
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Сейсмособытие случилось на побережье Японского моря. Еще около 250 домов находятся в аварийном состоянии.

Сейсмологи предупредили о возможности мощных афтершоков.

Между тем в ночь на 11 мая неподалеку от Токио произошло новое землетрясение магнитудой 5,2. Есть пострадавшие. Они получили травмы при падении, не удержав равновесия при сейсмоволнах.

Ранее серьезное землетрясение произошло в Поднебесной. Созданы временные убежища.

Сейсмособытие случилось на на юго-западе страны. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.

Пострадало около 2,8 тыс. зданий.

Власти приняли экстренные меры для обеспечения безопасности 38 тыс. человек — для них созданы 34 временных убежища.

Между тем на дне океана обнаружили предвестников самого мощного на планете землетрясения. Океанологи обнаружили неизвестные ранее дыры. Исследователи выяснили, что эти дыры начали активно испускать горячую жидкость. Дайверы-океанологи обнаружили сотни пугающих дыр. Ими "усеяно" дно Тихого океана. Они «плодятся» группами по три-четыре дыры на квадратный метр и расположены хаотично на глубине до 4 километров.

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