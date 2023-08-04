Разорвало почку молодому человеку при падении с электросамоката

21-летний молодой человек упал во время катания на самокате. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Во время осмотра выяснилось, что левая почка потерпевшего полностью разорвана надвое, также у него было выявлено забрюшинное кровотечение, указывает Газета.Ru.

Жизнь пациента оказалась под угрозой, хирурги боролись за нее несколько часов.

В настоящее время парень готовится к выписке и новой жизни с учетом предписаний медиков.

Ранее неизвестный водрузил электросамокаты прямо в урну для мусора в Барнауле.

Комментаторы единогласно отреагировали на произошедшее: "Городу нужен свой герой, Бэтмэн", "Правильно сделали, кто герой?", "Давно пора. Из-за этих самокатов столько людей страдает. Гоняют постоянно, сам недавно обалдел — еду с малого Павловского на Сиреневую сворачиваю, а там особо одаренный чел по встречке на самокате несется с видом как будто так и надо, а потом пишут, что водители такие плохие самокатчиков сбивают", "Может, не нужно их бросать посреди дороги и носиться по тротуарам как бешеные? Для них если что тоже закон имеется".

Между тем барнаульцы массово жалуются на беспорядочную парковку электросамокатов.