25 мая
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Происшествия

Разъяренный медведь разорвал сбивший его автомобиль

Медведь попал под колеса автомобиля и едва не разорвал сидящих внутри людей.

Бурый медведь.
Бурый медведь.
ru.wikipedia.org

ЧП случилось в Хабаровском крае, пишет amurmedia.ru.

Косолапый внезапно выскочил на трассу и угодил под колеса автомобиля с "подбросом" на капот. После случившегося медведь упал с капота, потом стал догонять Lexus.

И уже сам забрался на капот автомобиля, стал рвать его зубами, оторвал кусок. Попутно разбил стекло, перекусил стойку. И попытался вытащить людей из машины.

Но детище японского автопрома оказалось медведю все же не по зубам. Косолапый слез с автомобиля, ушел в лес. И наверняка затаил обиду, а также месть.

Ранее сибирские рыбаки случайно спасли лося, за которым гнался медведь. Косолапый целеустремленно гнался за добычей. У лося же выбор был невелик: остаться с медведем наедине или идти к не менее страшному автомобилю. Лось выбрал второе и не прогадал.

Животное пробежало мимо машины, а вот мишка струсил. Рыбаки запустили двигатель, чтобы машина была более устрашающей для хищника.

Медведь не рискнул подходить и попытался обойти, но для охоты было поздно - лось убежал. Мишке оставалось только посмотреть ему вслед и уйти подальше от страшной конструкции с людьми.

Также медведь пришел в российский поселок и по-хозяйски занял один из домов.

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