Раздетого годовалого малыша нашли на улице в Москве

Годовалого ребенка в одном подгузнике нашли прохожие возле одного из жилых домов в Москве днем 16 июля, сообщает столичная прокуратура.

У мальчика не было видимых повреждений, его передали медработникам для осмотра. На фото заметно, что ребенок аккуратно лежит на кофте с пакетом под головой.

Прокуратура установила личность ребенка и его матери. Ею оказалась 24-летняя девушка, проживающая в доме, возле которого нашли малыша.

Со слов матери, она уснула, оставив ребенка без присмотра. В это время мальчик выпал из окна с высоты четвертого этажа.

Ранее опекуншу погибшего шестилетнего мальчика арестовали в Екатеринбурге. Перед этим она делала вид, что ребенок пропал.