Ранним утром на Алтае произошло землетрясение

Это произошло в Республике Алтай 28 марта в 08:08 местного времени, сообщает "Интерфакс". Магнитуда составила 2,9.
Эпицентр — в Кош-Агачском районе.
Ранее поздно ночью мощное землетрясение произошло на Алтае.
Сейсмособытие случилось неподалеку от села Бельтир 22 марта 01:54 местного времени.
В зону эпицентра попали 6 населенных пунктов. Разрушений не зафиксировано.
Обычно в регионе фиксируют сейсмособытия магнитудами более 3 и 4.
Самое сильное — разрушительное — землетрясение в республике произошло 27 сентября в 2003 году, в Кош-Агачском районе у села Бельтир. Тогда магнитуда составила 7,3.
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