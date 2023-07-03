Пять человек погибли в жутком ДТП на российской трассе

Пять человек скончались в страшном ДТП в Свердловской области 2 июля. В результате аварии сгорел автомобиль. Об этом сообщает URA.RU.

Авария произошла 2 июля в 22:49 на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

На 44-м километре автодороги столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. Очевидцы рассказывают, что один из автомобилей загорелся.

Водитель Mitsubishi и три человека из Hyundai погибли на месте ДТП до приезда скорой помощи. Пассажир Hyundai скончался в машине скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее смертельное ДТП произошла на трассе Барнаул - Новосибирск. Иномарка столкнулась с грузовым автомобилем Isuzu Forward. Фура опрокинулась на бок, иномарка улетела в кювет. Погиб 20-летний парень.