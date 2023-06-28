Пьяный барнаулец ножом угрожал подростку в автобусе, а потом преследовал его

Еще в салоне общественного транспорта мужчина начал беспричинно оскорблять подростка и показывать ему нож.
Молодой человек вышел на остановке, но злоумышленник отправился следом и начал его преследовать, продолжая угрожать.
Подростку пришлось использовать перцовый баллончик, и только тогда мужчина отстал от него.
Подозреваемого задержали. Оказалось, у него есть непогашенная судимость за грабеж.
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.
Дело на контроле прокуратуры Алтайского края и следственного комитета Центрального района Барнаула.
Ранее спустя три недели умер в реанимации подросток, которого подожгли на детской площадке.