29 июня
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Происшествия

Пьяный барнаулец ножом угрожал подростку в автобусе, а потом преследовал его

43-летний пьяный барнаулец оскорблял и угрожал 16-летнему подростку в автобусе №27 днем 23 июня, сообщают прокуратура Алтайского края и барнаульский следком.

Парень. Подросток.
Парень. Подросток.
СС0

Еще в салоне общественного транспорта мужчина начал беспричинно оскорблять подростка и показывать ему нож.

Молодой человек вышел на остановке, но злоумышленник отправился следом и начал его преследовать, продолжая угрожать.

Подростку пришлось использовать перцовый баллончик, и только тогда мужчина отстал от него.

Подозреваемого задержали. Оказалось, у него есть непогашенная судимость за грабеж.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Дело на контроле прокуратуры Алтайского края и следственного комитета Центрального района Барнаула.

Ранее спустя три недели умер в реанимации подросток, которого подожгли на детской площадке.

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