11 июля
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Происшествия

Пропавшую девушку на реке Снежная ищут уже пятые сутки

Стали известны подробности о происшествии, случившимся на реке Снежная в Иркутской области. Об этом сообщает "КП-Новосибирск ".

Туризм.
Туризм.
Фото: freepik, автор wayhomestudio.

Напомним, что происшествие случилось еще 6 июля. На реке Снежная перевернулись катамараны, на которых находились восемь человек.

Сам поход был организован сибиряком Романом Коротеевым. Его группа собрала туристов из Ханты-Мансийска, Хакасии и Новосибирска. Стоит отметить, что основной состав сплавлялся по реке уже третий раз.

Все участники опытные, сам Роман Коротеев сплавляется уже на протяжении 20 лет. В его туристические маршруты входили реки пятой и шестой категории сложности, в то время как река Снежная - четвертая категория.

Андрей Лебедев, президент Федерации спортивного туризма Иркутской области, говорит о том, что это ЧП- вина всей группы. В паводок нельзя сплавятся, следует переждать. Вся группа знала это, но сознательно отправилась туда.

Во время сплава река разбушевалась не на шутку. Снежная вышла с берегов, начался ливень. Погодные условия подвели туристов. Но билеты домой были куплены на 8 июля. Туристам ничего не оставалась, как продолжать маршрут.

Все четыре катамарана перевернулись. Трое мужчин самостоятельно смогли выплыть и сразу же обратились к спасателям.

Река. Горная река. Поток.
Река. Горная река. Поток.
СС0

Чуть позже нашли еще четверых туристов живыми. Судьба еще одной пропавшей женщины до сих пор неизвестна.

Над ее поисками работают сразу два вертолета - МЧС и частный, нанятый родными пропавшей.

Тем временем в В СК РФ по Иркутской области начали доследственную проверку по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности.» По этой статье руководителю похода может грозить срок до двух лет лишения свободы.

Анастасия Лапина.

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