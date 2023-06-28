29 июня
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Происшествия

Пропавшего в амурской тайге ребенка нашла его охотничья собака

Пропавшего в амурской тайге 10-летнего мальчика нашли живым, сообщает SHOT.

Тогуленок, Заринский район. Тайга.
Тогуленок, Заринский район. Тайга.
vk.com/slavpriroda

Толю нашла его охотничья собака. Она отбилась от отца и пошла по следу ребенка. Мальчик рассказал, что сначала пытался найти воду, но источника рядом не было.

Он обустроил себе валежник под деревом, где вместе с питомцем они уснули. В 700 метрах от них была берлога медведицы с медвежатами. Звери не подошли к ребенку из-за лайки.

Утром четвероногий друг убежал к волонтерам и вернулся уже со спасателями. Мальчика покусали оводы, он стер себе ноги, но чувствует себя нормально.

Напомним, что о пропаже ребенка стало известно в обед 27 июня. Он отправился на охоту с отцом, а потом отошел в лес и потерялся.

Ранее туристка из Сибири заблудилась в тайге и трое суток бродила одна.

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