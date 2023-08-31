2 сентября
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Происшествия

Пропавшая 14-летняя девочка вернулась домой в Кузбассе

В Кемеровской области нашли пропавшую 14-летнюю девочку, которая ушла из дома 26 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Девушка. Кеды. Подросток. Молодежь.
Девушка. Кеды. Подросток. Молодежь.
СС0

По данным источника, девочка пришла домой самостоятельно вечером 30 августа.

Пропавшая рассказала, что сбежала вместе с 38-летним мужчиной. Они забежали в лес, после чего спутник оставил девочку одну и скрылся. Подросток с трудом нашла дорогу домой самостоятельно.

На данный момент девочка находится в отделе ПДН. Мужчину продолжают разыскивать.

Напоминаем, что девочка ушла из дома в разъезде Новый Исток Промышленного района. Источник сообщал ранее, что соседи характеризуют семью девочки, как неблагополучную. Мать постоянно выпивает и водит в дом различных мужчин. С одним из них она сбежала.

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