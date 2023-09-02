Произошла авария на Арбате прямо на пешеходном переходе

Произошло авария на Арбате прямо на пешеходном переходе.

На кадрах видно, что легковой автомобиль въехал сзади в другой. Весь перед помят.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что на барнаульском проспекте ночью произошло ДТП.