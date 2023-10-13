15 октября
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Происшествия

Приставы на вертолете прилетели в тайгу к злостному алиментщику и арестовали кедровые орехи

В Кемеровской области алиментщик задолжал 12-летней дочери 1,7 млн рублей и скрывался в тайге.

Кедровые орехи.
Кедровые орехи.
СС0

В итоге местонахождение мужчины установили. Выяснилось, что он занимался сбором кедровых орехов. Но официально нигде не работал.

Судебные приставы решили навестить неплательщика. И они незамедлительно прилетели на вертолете в глухую тайгу.

Дома у мужчины нашли 15 кг собранного им кедрового ореха. Урожай арестовали, а хозяину вручили график явок и направление в центр занятости, указывает Газета.Ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил число сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России с 2023 года на 4,3 тысячи должностей.

Между тем приставы составили портрет должника.

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