Приставы на вертолете прилетели в тайгу к злостному алиментщику и арестовали кедровые орехи

В итоге местонахождение мужчины установили. Выяснилось, что он занимался сбором кедровых орехов. Но официально нигде не работал.
Судебные приставы решили навестить неплательщика. И они незамедлительно прилетели на вертолете в глухую тайгу.
Дома у мужчины нашли 15 кг собранного им кедрового ореха. Урожай арестовали, а хозяину вручили график явок и направление в центр занятости, указывает Газета.Ru.
Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил число сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России с 2023 года на 4,3 тысячи должностей.
Между тем приставы составили портрет должника.