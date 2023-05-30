При взрыве в столичном 25-этажном доме пострадали три квартиры. Подробности ЧП

Стали известны подробности взрыва на верхнем этаже 25-этажного дома в Новой Москве.

Беспилотник на ул. Профсоюзной в Москве.

ЧП случилось в Новой Москве на улице Атласова, указывает "МК".

Пострадали три квартиры. О человеческих жертвах не сообщается.

Взрыв произошел в 04:15. Разрушилась внешняя плита здания над квартирой на 25-м этаже.

Разрушилось остекление на балконах на 25 этаже, на 24 этаже и на 23 этаже.

В квартире на 25-м этаже на момент взрыва находилось 3 человека, в том числе 5-летний ребенок. Находившиеся там люди не пострадали и сами эвакуировались покинули квартиру.

В Москве беспилотник врезался в многоэтажку на Профсоюзной улице, сообщает Mash.

Находка

На месте происшествия нашли обломки предмета, похожего на части БПЛА.

Атака на элитный поселок

Также взрывы слышны в элитной Барвихе и Немчиновке. Два взрыва прозвучало в Новой Риге в Подмосковье, сообщает источник Readovka. Mash сообщает — в небе над Красногорском виден дым, в домах тряслись окна. Предварительно, могли сработать системы ПВО.

Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль. По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, центр столицы, территория Кремля защищены от воздушных атак в должной мере.

Но запуск БПЛА состоялся ночью. И, как выяснилось, их запустили с расстояния 10-15 километров.

Ночная атака

Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем.

Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.

Российский лидер не пострадал.

В Кремле расценили эту атаку как теракт и покушение на президента.

"Панцирь" и Москва

Внутри Большого кольца метро находится ограниченное количество систем ПВО. Установлено несколько комплексов «Панцирь», следует из открытых источников. Вокруг Москвы — мощная система ПВО, которая может отразить любой налет полноценной боевой авиации, уверен военный эксперт Дмитрий Корнев.

Кроме радаров есть телевизионные, инфракрасные системы наблюдения.