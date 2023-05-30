При взрыве в столичном 25-этажном доме пострадали три квартиры. Подробности ЧП

ЧП случилось в Новой Москве на улице Атласова, указывает "МК".
Пострадали три квартиры. О человеческих жертвах не сообщается.
Взрыв произошел в 04:15. Разрушилась внешняя плита здания над квартирой на 25-м этаже.
Разрушилось остекление на балконах на 25 этаже, на 24 этаже и на 23 этаже.
В квартире на 25-м этаже на момент взрыва находилось 3 человека, в том числе 5-летний ребенок. Находившиеся там люди не пострадали и сами эвакуировались покинули квартиру.
В Москве беспилотник врезался в многоэтажку на Профсоюзной улице, сообщает Mash.
Находка
На месте происшествия нашли обломки предмета, похожего на части БПЛА.
Атака на элитный поселок
Также взрывы слышны в элитной Барвихе и Немчиновке. Два взрыва прозвучало в Новой Риге в Подмосковье, сообщает источник Readovka. Mash сообщает — в небе над Красногорском виден дым, в домах тряслись окна. Предварительно, могли сработать системы ПВО.
Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль. По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, центр столицы, территория Кремля защищены от воздушных атак в должной мере.
Но запуск БПЛА состоялся ночью. И, как выяснилось, их запустили с расстояния 10-15 километров.
Ночная атака
Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем.
Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.
Российский лидер не пострадал.
В Кремле расценили эту атаку как теракт и покушение на президента.
"Панцирь" и Москва
Внутри Большого кольца метро находится ограниченное количество систем ПВО. Установлено несколько комплексов «Панцирь», следует из открытых источников. Вокруг Москвы — мощная система ПВО, которая может отразить любой налет полноценной боевой авиации, уверен военный эксперт Дмитрий Корнев.
Кроме радаров есть телевизионные, инфракрасные системы наблюдения.