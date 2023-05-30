1 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

При взрыве в столичном 25-этажном доме пострадали три квартиры. Подробности ЧП

Стали известны подробности взрыва на верхнем этаже 25-этажного дома в Новой Москве.

Беспилотник на ул. Профсоюзной в Москве.
Беспилотник на ул. Профсоюзной в Москве.
Shot

ЧП случилось в Новой Москве на улице Атласова, указывает "МК".

Пострадали три квартиры. О человеческих жертвах не сообщается.

Взрыв произошел в 04:15. Разрушилась внешняя плита здания над квартирой на 25-м этаже.

Разрушилось остекление на балконах на 25 этаже, на 24 этаже и на 23 этаже.

В квартире на 25-м этаже на момент взрыва находилось 3 человека, в том числе 5-летний ребенок. Находившиеся там люди не пострадали и сами эвакуировались покинули квартиру.

В Москве беспилотник врезался в многоэтажку на Профсоюзной улице, сообщает Mash.

Находка

На месте происшествия нашли обломки предмета, похожего на части БПЛА.

Атака на элитный поселок

Также взрывы слышны в элитной Барвихе и Немчиновке. Два взрыва прозвучало в Новой Риге в Подмосковье, сообщает источник Readovka. Mash сообщает — в небе над Красногорском виден дым, в домах тряслись окна. Предварительно, могли сработать системы ПВО.

Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль. По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, центр столицы, территория Кремля защищены от воздушных атак в должной мере.

Но запуск БПЛА состоялся ночью. И, как выяснилось, их запустили с расстояния 10-15 километров.

Ночная атака

Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем.

Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.

Российский лидер не пострадал.

В Кремле расценили эту атаку как теракт и покушение на президента.

"Панцирь" и Москва

Внутри Большого кольца метро находится ограниченное количество систем ПВО. Установлено несколько комплексов «Панцирь», следует из открытых источников. Вокруг Москвы — мощная система ПВО, которая может отразить любой налет полноценной боевой авиации, уверен военный эксперт Дмитрий Корнев.

Кроме радаров есть телевизионные, инфракрасные системы наблюдения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость