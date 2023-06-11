При сильном течении алтайской реки утонул 13-летний мальчик

ЧП случилось на реке Алей. Накануне там утонул 13-летний мальчик, говорится в сообщении паблика Barnaul 22.

Трое детей решили искупаться в реке. Вдруг один мальчик начал тонуть и скрылся под водой с головой.

Очевидцы вытащили мальчишку на берег, прибыла скорая помощь.

Медики проводили реанимационные мероприятия, но безрезультатно. Дело в том, что подросток слишком долго находился под водой.

Ведется разбирательство.

Отмечается, что на Алее очень сильное течение, с которым и взрослому порой справиться трудно.

Думается, не лишним будет напомним родителям — не отпускайте детей без сопровождения взрослых к водоему.

Ранее на глазах у матери 10-летняя сибирячка утонула во время купания. ЧП случилось в Бердске. Местная жительница приехала с 10-летней дочерью на пляж и отпустила девочку к водоему одну. Во время купания она утонула.

Всего на водных объектах региона случилось восемь происшествий — в Бердске, Искитиме, в Барабинском, Искитимском и Коченевском, Тогучинском, Мошковском районах.

Погибли шесть человек, в том числе один ребенок.