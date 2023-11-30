При пожаре в хостеле Алма-Ате погибли 13 человек

Очаг находился в подвале трехэтажного здания, в котором первый этаж переоборудовали под хостел.
Пожарные обнаружили 13 погибших. Их личности устанавливаются.
Двоих госпитализировали. В хостеле, по предварительным данным, находилось 72 человека, 59 из них покинули здание сами, сообщает Informburo.kz.
Предварительная причина гибели людей — отравление угарным газом.
Ранее сообщалось, что хостел с сотнями постояльцев охвачен огнем в Подмосковье. Это случилось в 2022 году в деревне Дубровки в Солнечногорском районе Подмосковья. Пламя охватило всю кровлю.
Из хостела тогда эвакуировали 311 человек. Это 6 человек персонала и 305 постояльцев. По предварительным данным, пострадавших нет.