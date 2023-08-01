При падении крана погибло не менее 17 человек

Не менее 17 человек погибли в результате падения крана на строительстве скоростной автомагистрали.

ЧП случилось в Индии, сообщает NDTV. Рухнул кран мостового типа. С помощью такой техники можно перемещать большие стальные балки, используемые при строительстве автодорог и железнодорожных мостов. Рабочие управляли специализированной машиной, но произошла авария.

Помимо 17 погибших есть еще трое пострадавших. Не исключено, что под обломками могут находиться люди.

Ранее в Барнауле упавший от шторма кран снес крышу Дворца бракосочетаний.

Башенный кран, работавший на строительстве ЖК "Собрание", рухнул вскоре после начала грозового шторма. Кран упал на проезжую часть и повредил два автомобиля. Перед этим он задел здание Дворца бракосочетаний и снес часть крыши.

В кабине крана находился рабочий, он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.