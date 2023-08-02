Прерванный полет: во время взлета борт S7 столкнулся со стаей птиц

Это произошло в Иркутске утром 2 августа. На борту находилось 124 человека, указывает irkutskmedia.ru.

Экипаж принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку. Пострадавших нет. Самолет выполнял рейс Иркутск - Якутск.

Между тем резко выросло число столкновений самолетов с птицами в России.

Широко известен случай посадки лайнера «Уральских авиалиний» в кукурузном поле — когда самолет при взлете столкнулся со стаей птиц, взлетающих с неподалеку находящейся свалки. Птицы попали в оба двигателя.

Командир экипажа Дамир Юсупов решил посадить судно на ближайшее поле. 226 пассажиров и 7 членов экипажа выжили. Эту посадку впоследствии назвали «чудом в кукурузном поле».

Ранее самолет российской авиакомпании при посадке раздавил лису.

В зоне ответственности аэропортов самолеты авиакомпаний нередко сталкиваются с птицами. Однако участились случаи, когда на взлетно-посадочных полосах появляются животные.

Любой такой инцидент может повлиять на безопасность полета и привести к повреждению воздушных судов.