Прекращена спасательная операция на затопленном руднике. Угроза обвала

Под завалами остались 13 горнорабочих.
Обрушение в шахте произошло вечером 18 марта. Выработки, где могли находиться горняки, заполнены водой, льдом и глиной.
Риск обвала
Борт карьера в объеме более 200 тыс. кубометров может обрушиться в любой момент, велик риск и обвала горной массы и затопления в горных выработках.
Руководитель ликвидации аварии принял решение прекратить спасательную операцию.
Выплаты
Семьям обеспечат поддержку в размере годового заработка горняка каждому члену семьи.
Затем каждый месяц семьи будут получать выплату на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими совершеннолетнего возраста.
Выплаты начинаются с 1 апреля.
Ранее на руднике «Пионер» проводилось бурение разведочных скважин.
Работы по бурению были организованы с целью исследования нижележащих горизонтов. Ранее пробурили уже три скважины, в которых оказалась вода и пульпы.
Горноспасательными отделениями в шахте велся постоянный контроль за состоянием:
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горных выработок;
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газовой обстановки;
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вентиляции;
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поступления и уровня воды.
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