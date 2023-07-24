Масштабный сбой
Проблемы с доступом к сайту "Википедия" зафиксировали в разных частях мира 23 июля. Первые сообщения стали поступать около 3:00 по мск, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Больше всего жалоб зафиксировали в Великобритании. Откуда поступило больше 1,5 тыс. обращений по поводу нарушений работы веб-сайта.
Также сбой наблюдали в России, Германии, США, Финляндии, Швеции, Польше и Франции.
Причины сбоя неизвестны, технические специалисты работают над их выяснением.
Сообщения о блокировке
Вскоре различные Telegram-каналы стали публиковать информацию о том, что "Википедию" собираются заблокировать.
Такой исход событий предположил и сам исполнительный директор "Викимедиа.ру" Станислав Козловский.
"Поступило огромное число сообщений от пользователей из разных регионов РФ о проблемах с доступом к "Википедии". Предполагаем блокировку со стороны Роскомнадзора", - заявил он ТАСС.
Комментарий "Викимедиа. ру"
Позже Козловский опроверг информацию о возможной блокировке онлайн-энциклопедии. Он заявил, что жалобы от российских пользователей больше не поступают и сайт работает в прежнем режиме, передает ТАСС.
Ранее Козловский заявлял RTVI, что «Википедия» находится под угрозой блокировки уже больше 11 лет, с момента создания в России в ноябре 2012 года реестра запрещенных сайтов.
"Сейчас около 130 записей в "Википедии" находится в реестре, но она пока не заблокирована. Когда это произойдет, неизвестно, это может произойти в любую минуту", - заявлял он изданию.
При этом, по словам исполнительного директора, блокировать что-то может только Wikimedia Foundation, которая управляет серверами.