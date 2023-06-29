Пожарные эвакуировали 37 человек из горящей многоэтажки в Бийске

Пожар произошел 28 июня в 22:09 в 10-этажном жилом доме на улице Ильи Мухачева.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, дым шел из окна квартиры на 9 этаже. Подъезд оказался сильно задымлен, жильцами требовалась эвакуация.
Звенья газодымозащитной службы вывели по лестничным маршам 35 человек, в том числе четырех детей. Также спасли двух человек с верхних этажей.
С огнем боролись 12 человек личного состава, было задействовано четыре единицы техники.
"Пожар был ликвидирован за считанные минуты. Никто не пострадал," - сообщают в ведомстве.
Возможной причиной пожара стало нарушение привил монтажа электрооборудования.