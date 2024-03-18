Пожар произошел в барнаульском ресторане быстрого питания

Возгорание произошло по адресу Северный Власихинский проезд, 53.
Причины пожара неизвестны.
О пострадавших не сообщают.
Ранее в Барнауле транспортные полицейские потушили пожар на автовокзале.
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Накануне ночью загорелось здание заведения "Тандыр №1", сообщает "Инцидент Барнаул".
Возгорание произошло по адресу Северный Власихинский проезд, 53.
Причины пожара неизвестны.
О пострадавших не сообщают.
Ранее в Барнауле транспортные полицейские потушили пожар на автовокзале.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
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