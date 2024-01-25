Пожалеть и простить. Курьеру телефонных мошенников из Барнаула дали условный срок

Прокуратура пытается оспорить условный срок барнаульцу, выполнявшему функции курьера телефонных мошенников. Мужчина ездил за деньгами к пенсионерам, у которых выманивали их по сценарию «ваш родственник попал в ДТП». В деле фигурирует больше десятка обманутых. Но Ленинский райсуд, признав курьера виновным в преступлении, решил, что его исправление возможно без изоляции от общества. С просьбой не привлекать к уголовной ответственности выступила и одна из обманутых пенсионерок - она его простила.

Как становятся курьерами

Барнаулец Яков З. женат, у него двое малолетних детей, и еще он руководитель своей же фирмы. Впрочем, судя по информации Rusprofile.ru, деятельность эта фирма не ведет.

Что именно сподвигло семейного человека связаться с мошенниками, приговор подробно не освещает. Вышел он на них по объявлению в Telegram «требуются курьеры» - произошло это, скорее всего, в начале 2022 года.

Списался с администратором, получил инструкции и начал «трудиться» – ездить по адресам, забирать наличные у пожилых людей и переправлять мошенникам.

Понял ли он, что зарабатывать будет, нарушая закон? Судя по приговору, понял сразу. Ведь его предупредили о конспирации: заходить к пенсионеру он должен был в маске на лице и с капюшоном на голове.

Обнальщики тщательно маскируются. unsplash.com

Как выманивали деньги

Схемы обмана, как вы наверняка знаете, злоумышленники постоянно меняют. Но эта группа, что называется, не заморачивалась - использовала старую песню.

Парадокс - в том, что об этой схеме много лет предупреждают, не переставая, в общественном транспорте и на плакатах, развешанных в подъездах. Но люди, которые на нее клюют, не переводятся.

Раздается звонок: «Ваш родственник (дочь, сын, внучка, внук, племянник) попал в ДТП, пострадал человек». И нужен 1 млн рублей, чтобы возместить ущерб, оплатить лечение пострадавшему и дать денег, чтобы не было уголовного дела.

Мошенники вводят людей в управляемое состояние по телефону. openverse.org

Главный прием мошенников - ввести человека в управляемое состояние и не дать перезвонить родным. В этой истории мошенник представлялся следователем, рассказывал, как написать заявление на возмещение ущерба от ДТП, и еще одного - на прекращение уголовного дела.

Пенсионер писал заявление под его диктовку. А тот затем объяснял: деньги надо завернуть в полотенце или простыню - видимо, для создания антуража секретности.

И пока «клиенту» заговаривали зубы, курьеру сбрасывали адрес в "Телеграме". Он садился на машину и ехал к жертве. Яков З. ездил на машине жены «Фольксваген Тигуан», оставляя ее подальше от места передачи наличных.

В его деле был случай, когда пенсионерка сама вынеcла ему «передачу» и ждала его на крыльце дома. Впрочем, этот эпизод в дальнейшем помог правоохранителям собрать доказательства участия курьера в преступлении.

Накопления. www.publicdomainpictures.net

Сколько он зарабатывал

Заработок, как вы понимаете, был не пыльный. И неплохой. Барнаулец забирал деньги обманутого пенсионера (а 11 из 12 обманутых в этом деле - женщины). А затем шел к ближайшему банкомату «Альфа Банка» или «Тинькофф» и переводил их на конкретный счет, оперативно высланный по мессенджеру.

От каждой полученной суммы оставлял себе 5% (и это классическая такса по всей стране). Ни одна из жертв не смогла найти у себя 1 млн рублей, как просили мошенники.

Но злоумышленники соглашались взять, что есть. Самая малая сумма, переданная жертвой, 48 тыс. рублей. Самая большая - 944 тыс., точнее - 10 850 евро (следствие перевело их в рубли). На последней сделке Яков З. заработал 540 евро.

Общая сумма, которую выманили при участии курьера З., составила 2 695 480 рублей, работал он два месяца. Нетрудно рассчитать, что от этой суммы ему досталось более 134 тыс. рублей.

Накопления. www.publicdomainpictures.net

«Если из полученной им суммы нельзя было получить 5% (не позволял номинал купюр), то купюры им разменивались в магазинах или за счет собственных средств», — приводит приговор объяснения.

Как его поймали

После того как пенсионеры передавали деньги курьеру, они перезванивали родственникам и быстро приходили в себя. О мошенничестве сообщали в полицию.

Вычислили же курьера, вероятно, по видеокамерам на фасадах близлежащих домов. Одна из них, к слову, зафиксировала как раз момент передачи денег на крыльце.

Информацию с разных камер совместили со сведениями аппаратно-программного комплекса «Поток», который зафиксировал движение «Фольксвагена».

Камеры слежения. unsplash.com

Задержали курьера в подъезде - вскоре после этого он добровольно (так в приговоре) написал явку с повинной. Два месяца - апреле-июне 2022 года - барнаулец провел в СИЗО. Организаторы преступления так и остались неизвестными.

Как его судили

Дело поступило в Ленинский райсуд в марте 2023 года. В июле был вынесен приговор - один из первых обвинительных приговоров курьеру телефонных мошенников в России.

Курьеры «были уверены, что с них не спросят - они же никого не обманывали, а только забрали оговоренную сумму и переслали деньги… Но теперь ясно, что курьеры начинают отвечать, как говорится, по полной», — писала об одном из таких дел «Российская газета» летом 2023 года.

Виновным Якова З. признали в мошенничестве (два эпизода) и покушении на мошенничество (10 эпизодов). Однако наказание назначили условное - шесть лет с испытательным сроком пять лет.

Суд. Уголовное дело. pixabay.com

«Исправление возможно без изоляции от общества, а целям такого исправления будут служить испытательный срок условного осуждения и возложение на З. дополнительных обязанностей», — объяснила в приговоре судья Надежда Кемпф.

С тем, что преступление совершено «группой лиц по предварительному сговору», судья согласилась. Но сочла преступление неоконченным: ведь мошенники хотели украсть у каждого 1 млн рублей. А по факту нанесли ущерб на меньшие суммы.

Сыграли роль и смягчающие обстоятельства - семья, работа, положительные характеристики, раскаяние и помощь следствию.

А также то, что двум женщинам он возместил ущерб - причем одна из них даже простила его и просила не привлекать к уголовной ответственности. В дальнейшем он частично погасил ущерб еще двум потерпевшим.

Алтайский краевой суд. Максим Стрелковский.

Почему прокуратура не согласна

Прокуратура пыталась обжаловать приговор в Алтайском краевом суде. Гособвинитель по делу Григорий Лыга заявил, что приговор незаконный, необоснованный, несправедливый и чрезмерно мягкий. Что мужчине нужно назначить реальный срок - с отбыванием в колонии общего режима.

Гособвинитель обратил внимание, что потерпевшие по делу - пожилые люди, имеющие исключительно пенсионные доходы. Деньги они долго откладывали на определенные цели. А отдавали мошенникам все, что накопили, так как хотели помочь родным людям.

Не получив от Якова З. возмещения ущерба, они сами могут оказаться в трудной жизненной ситуации. Но краевой суд не нашел оснований для ужесточения.

Вердикт краевого суда прокуратура пытается оспорить в Восьмом кассационном суде в Кемерове. Рассмотрение дела назначено на 29 февраля. Ранее altapress.ru подробно рассказывал, как устроены преступные синдикаты мошенников.

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