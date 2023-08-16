Появились подробности убийства мужчины в подъезде жилого дома в Барнауле

По версии следствия. 42-летний мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы, пришел в свою квартиру, где во время его отсутствия жил свойственник.
Они стали ссориться на бытовой почве, и в какой-то момент злоумышленник схватил швабру.
Ею он множество раз ударил 60-летнего мужчину, а затем вытащил в общий коридор, где продолжил избивать.
Позже пострадавшего забрали медики, спасти его не удалось - он скончался в больнице.
Возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Ранее в Барнауле сообщили о минировании автовокзала и больницы.