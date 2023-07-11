Появились подробности пропажи подростка из детского лагеря "Манжерок"

Следком проводит проверку по факту пропажи 15-летнего подростка из детского лагеря "Манжерок". В СК по региону сообщили подробности произошедшего.

Напоминаем, что 9 июля вечером юноша самостоятельно ушел с территории лагеря «Манжерок» в Майминском районе Республики Алтай. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Установлено, что пропавший подросток - воспитанник школы-интерната имени Жукова. Он и ранее сбегал из дома и интерната, а также состоит на профилактическом учете.

У юноши при себе есть телефон, он выходит на связь, однако отказывается сообщать о своем местонахождении.

"Организованные поиски несовершеннолетнего результатов не принесли. Проведение поисково-розыскных мероприятий продолжается", - сообщают в ведомстве.

Отличительные приметы мальчика: стрижка под ноль, волосы русого цвета, карие глаза. У него славянская внешность, среднее телосложение, небольшой рост.

В день исчезновения мальчик был одет в черный костюм с логотипом adidas и серые кроссовки.

Пропал 15-летний подросток ПСО "След-Алтай"

Всех жителей, кому что-либо известно о пропавшем мальчике, просят сообщить информацию по телефонам 102 и 112.