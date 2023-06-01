2 июня
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Происшествия

Появились кадры допроса подозреваемого в убийстве главы села Рубас

Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве главы дагестанского села Гаджикурбана Байрамбегова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кары допроса подозреваемого в убийстве главы села Рубас
Кары допроса подозреваемого в убийстве главы села Рубас
Следственный комитет России

По предварительным данным, убийство произошло 31 мая около 12 часов. 58-летний подозреваемый поссорился с главой села Рубас и выстрелил ему в грудь.

Глава села погиб, а подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело

Видео с допросом опубликовал следком.

Подозреваемый дал признательные показания. Назначены судебные экспертизы.

"В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщают в ведомстве.

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