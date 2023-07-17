17 июля
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Происшествия

Появились кадры последствий ЧП на Крымском мосту

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры последствий ЧП на Крымском мосту 17 июля.

Последствия ЧП на Крымском мосту
Последствия ЧП на Крымском мосту
Telegram-канал Baza

На кадра изображены повреждения дорожного полотна моста. Также в объектив попал пострадавший автомобиль.

Установлено, что в момент происшествия в автомобиле ВАЗ ехала семья из семьи из Белгородской области. Супруги погибли, их дочь выжила.

По предварительным данным, у девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сообщают РИА Новости. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

На данный момент пострадавшую готовят к перевозке санитарной авиацией в Краснодарский край.

Напоминаем, что ЧП произошло рано утром 17 июля на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что разрушена 145-я опора. Однако позже Минтранс опроверг эту информацию и заявил, что повреждено только дорожное полотно, а конструкции пролетов моста находятся на своих опорах.

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