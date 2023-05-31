1 июня
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Происшествия

Повреждены ручка и, возможно, часть мозга: молодая мама винит врачей в послеродовых травмах дочки

20-летняя мама из Новосибирска рассказала, как врачи "выдавливали" ребенка из нее во время родов, сообщает "КП".

Младенец. Ребенок
Младенец. Ребенок
unsplash.com

В прошлом месяце у Альбины родилась дочь. Апрель должен был стать самым счастливым месяцем для мамы, которая ждала своего первого ребенка. Никаких осложнений не было, врачи заверили, что женщина сможет родить сама, о кесарево не шло и речи.

В роддом Альбина попала по плану на 40-й неделе. В ночь на 23 апреля начались схватки.

"Давили локтями на живот"

Альбину не хотели сразу переводить в предродовое отделение. Туда она попала только утром. И всю ночь соседки по палате смотрели, как девушка от боли "валялась на полу", как ее тошнило.

Роды.
Роды.
https://unsplash.com/

"Еще и врач на меня накричала, что, мол, раскрытия нет. В предродовое меня отвели только утром. Там делали КТГ, но про состояние ребенка ничего не говорили. В итоге у меня отошли воды, но они были зеленого цвета, – рассказывает Альбина.

Когда девушка начала рожать, врачи начали говорить: «Ребенок не выходит. Он застрял».

Они начали выдавливать младенца из меня, давили локтями на живот. В итоге моя девочка родилась и даже не закричала. Как мне сказали, она даже не дышала первое время", - рассказала молодая мама.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Ребенка положили в реанимацию. Мать могла навещать девочку только 15 минут. Альбина вспоминает, как малышку "охлаждали", чтобы остановить разрушение клеток мозга.

Выяснилось, что ребенок застрял в правой стороне утробы. Альбина каждый день приходила в реанимацию, разговаривала с дочкой, рассказывала, как сильно родители ее любят.

Девушка утверждает, что в бедах малышки виноваты врачи, которые "выдавили" ребенка вместо того, чтобы сделать кесарево.

Младенец.
Младенец.
unsplash.com

В итоге у девочки совсем не шевелилась правая ручка. МРТ показало признаки кефалогематомы – кровоизлияния между надкостницей и костью черепа.

"Буду писать обращение в минздрав"

Мать с ребенком лежат в больнице уже второй месяц. Каждый день врачи делают все для того, чтобы девочка скорее восстановилась.

Альбина сообщает, что у дочки только-только понемногу начали шевелиться пальцы на руке. У малышки проблемы с сосательным рефлексом, но мама дает ей в пустышке по 20 мл в день.

Хотя питание происходит в основном через зонд.

Молодая мама уверена, что ребенок пострадал именно из-за врачебной ошибки:

"Почему меня сразу не отвели на КТГ? Почему не сделали кесарево, раз ребенок крупный? Дочь при рождении была 55 сантиметров, весила 4,5 килограмма, а я ростом всего 160 сантиметров. Врачи видели же, что воды зеленые: почему ничего не предприняли? После того, как дочка поправится, я буду писать обращение в минздрав", - заявила женщина.

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