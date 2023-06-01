Повозка с лошадью столкнулась с большегрузом на трассе Алтайского края

Необычная авария произошла на трассе в Зональном районе. Ночью 29 мая гужевая повозка столкнулась с большегрузом. Об этом сообщает Telegram-канал "Станция скорой медицинской помощи".

Сообщение о ДТП поступило в скорую помощь в 2 часа ночи. Фура столкнулась с повозкой, запряженной лошадью, в селе Шубенка.

На место происшествия прибыли две бригады скорой помощи - одна из них реанимационная.

В результате аварии пострадал кучер повозки. С различными травмами в состоянии средней степени тяжести мужчину доставили в ЦГБ.

По предварительным данным, лошадь не пострадала. После столкновения с фурой она испуганно ускакала с места ДТП.

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