2 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Повозка с лошадью столкнулась с большегрузом на трассе Алтайского края

Необычная авария произошла на трассе в Зональном районе. Ночью 29 мая гужевая повозка столкнулась с большегрузом. Об этом сообщает Telegram-канал "Станция скорой медицинской помощи".

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Сообщение о ДТП поступило в скорую помощь в 2 часа ночи. Фура столкнулась с повозкой, запряженной лошадью, в селе Шубенка.

На место происшествия прибыли две бригады скорой помощи - одна из них реанимационная.

В результате аварии пострадал кучер повозки. С различными травмами в состоянии средней степени тяжести мужчину доставили в ЦГБ.

По предварительным данным, лошадь не пострадала. После столкновения с фурой она испуганно ускакала с места ДТП.

Ранее водитель электронного самоката протаранил четыре автомобиля в Кузбассе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость