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Происшествия

Пострадавшую на Крымском мосту девочку выписали из больницы

Пострадавшую на Крымском мосту 14-летнюю Ангелину выписали из больницы. Она будет жить в семье родной тети. Об этом сообщают "Известия".

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

Дядя девочки Сергей Шестаков утверждает, что Ангелина хорошо себя чувствует в физическом и эмоциональном плане. В помощи врачей она больше не нуждается.

Шестаков также заявил, что девочке уже рассказали о смерти родителей. Она узнала об этом в день их похорон, 20 июля. Погибших при теракте 36-летнюю Наталью и 40-летнего Алексея Кулик похоронили на хуторе Подольхи в Белгородской области.

По словам дяди, Ангелина держится достойно. Она будет жить в семье родной тети. Ранее взять опеку над девочкой собирались бабушка и дедушка, но отказались от идеи из-за плохого здоровья.

Напоминаем, что трагедия произошла 17 июля. На Крымском мосту произошел взрыв, было повреждено дорожное полотно. Под взрыв попала машина семьи из Белгородской области. Во время теракта взрывной волной сорвало двигатель авто и выбросило в салон. Он зажал супругов и причинил им смертельные травмы.

Их дочку также подбросило, она вылетела вперед и пробила головой лобовое стекло. Спасателям удалось достать пострадавшую и доставить в больницу.

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