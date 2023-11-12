После взрыва сошли с рельсов 19 вагонов с минеральными удобрениями

Следственный комитет возбудил уголовное дело после схода с рельсов 19 вагонов.

ЧП случилось в Рязанской области на станции, которая находится в 170 км от МКАД.

Неизвестные заложили два самодельных взрывных устройства (СВУ) под шпалы, пишет Telegram-канал Shot. Внутри каждого было более 3 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Взрыв произошел, когда состав наехал на СВУ.

Объявлен план "Перехват".

Саперы обследовали пути на возможное наличие других СВУ. Территорию оцепили, указывает Газета.Ru.

Для ликвидации последствий задействованы более 300 человек и четыре восстановительных поезда.

Следователи назвали диверсию терактом.

Ранее теракт на химпредприятии предотвратили в России.

Террористы хотели подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами.

Оказалось, что злоумышленники — уроженцы центральноазиатских регионов.

При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и получили смертельные ранения. Больше никто не пострадал.

Спецслужбы нашли в их жилье лабораторию по производству взрывчатки, самодельную бомбу большой мощности, а также зажигательные смеси, огнестрельное оружие и боеприпасы.