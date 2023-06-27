Порядка 20 юниоров-гандболистов госпитализированы в городе-миллионнике

Всего с признаками пищевого отравления госпитализированы 19 учащихся. Спортсмены жили в хостеле, где и питались.
Возбуждено уголовное дело.
Всего на соревнования приехали 33 мальчика и 29 девочек.
Ранее стало известно, какой едой россияне травятся чаще всего. Среди них — популярная у многих шаурма. Напомним, не так давно в Братске этим продуктом фастфуда отравился 101 человек.
Самую большую опасность представляют салаты с заправкой майонезом или сметаной. Среди мясных блюд самые опасные — котлеты, паштеты и рулеты.
На плохо вымытых фруктах и овощах остаются возбудители инфекций.
Чтобы не отравиться, специалисты рекомендуют готовить все эти блюда дома.