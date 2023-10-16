Помощницу семьи Сергея Шнурова обвиняют в краже 5,5 млн рублей

В процессе разбирательства выяснилось, что девушка, которая имела доступ к счету пары, 61 раз перевела с него деньги на свою банковскую карту, пишет "Коммерсантъ". Шнуров и его супруга обвинили свою помощницу в краже 5,5 млн рублей. Пропажу денег они заметили случайно.

Помощница частично признала свою вину, указывает Газета.Ru.

Уголовное дело передано в прокуратуру.

Ранее Сергей Шнуров приехал на Алтай, пообщался со школьниками и ни разу не сматерился. Встреча проходила по телемосту. Одиннадцатиклассники усть-коксинской школы завалили музыканта вопросами о творчестве, цензуре, политике, хобби, литературе и первой любви.

Лидер группировки культурно на все ответил и сообщил, что любит общаться только в форме диалога: большие речи не для него. Школьники такой подход оценили.