12 мая
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Происшествия

Поля вспыхнули рядом с Барнаулом

Огонь подбирается к Санниково, а ветер активно подгоняет пламя, сообщает группа ВКонтакте "В курсе 22".

Пожар рядом с Барнаулом.
Пожар рядом с Барнаулом.
"В курсе 22"

МЧС контролирует пожар. Горят заливные луга на землях водного регистра. Подъехать у пожарных нет возможности.

На месте дежурят две автоцистерны со стороны Новоалтайска и со стороны садоводческого некоммерческого товарищества "Энергетик". В ночь остаются на месте.

По словам служб, угрозы для населенных пунктов нет.

Кроме того, в Угловском районе загорелся лес. Жители двух сел готовятся к эвакуации.

Лесной пожар.
Лесной пожар.
"В курсе 22"
Лесной пожар.
Лесной пожар.
"В курсе 22"

Возгорание произошло из-за сухих гроз в Новичихинском, Угловском и Егорьевском районах. На месте работают лесопожарные подразделения и силы МЧС.

Ранее стало известно, что за дымка накрыла Барнаул и чем она опасна.

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