Полицейский сбил шестилетнюю девочку под Новосибирском и скрылся.

Мама отправила девочку в магазин недалеко от дома. Дорога просматривалась в окно, там был пешеходный переход.
Однако именно на нем и сбили ребенка. Мама услышала на улице треск, а в окно увидела, что на дороге лежит ребенок.
Женщина выбежала на улицу - оказалось, это ее дочь. К тому моменту очевидцы уже вызвали скорую и полицию.
Девочку забрали в больницу с переломом ноги, сотрясением и ушибами по всему телу и лицу. Она четыре дня пролежала в реанимации и пробудет там до конца недели.
Вместе с ней лежит мама. Еще две ее дочери, которым пять и три года, находятся у родственников в деревне.
Полиция выследила виновника ДТП по камерам. Им оказался их коллега - местный участковый. Причем в преступлении он признался только на пятый день - пришел в ГИБДД, когда узнал, что его разыскивают.
Мама пострадавшей девочки Мария рассказала, что к ней приходила мать участкового и предлагала помощь - женщина отказалась.
"Как можно было бросить сбитого ребенка на дороге? Она мне вообще сказала, что он думал, что на бутылку наехал", - возмутилась Мария.
На участкового составили два протокола - за непредоставление преимущества в движении пешеходам и невыполнение обязанностей относительно ДТП.
После служебной проверки сотрудника уволят. Кроме того, его накажут по закону.
Ранее череп и кости нашли в селе под Новосибирском, где полицейские могли убить школьницу.