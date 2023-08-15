Полицейский сбил шестилетнюю девочку под Новосибирском и скрылся.

Участковый полицейский сбил шестилетнюю девочку под Новосибирском, в городе Карасук, и скрылся с места ДТП. Его вычислили по камерам, сообщает " КП-Новосибирск ".

Мама отправила девочку в магазин недалеко от дома. Дорога просматривалась в окно, там был пешеходный переход.

Однако именно на нем и сбили ребенка. Мама услышала на улице треск, а в окно увидела, что на дороге лежит ребенок.

Женщина выбежала на улицу - оказалось, это ее дочь. К тому моменту очевидцы уже вызвали скорую и полицию.

Дорога просматривается в окно. "КП-Новосибирск"

Девочку забрали в больницу с переломом ноги, сотрясением и ушибами по всему телу и лицу. Она четыре дня пролежала в реанимации и пробудет там до конца недели.

Вместе с ней лежит мама. Еще две ее дочери, которым пять и три года, находятся у родственников в деревне.

Полиция выследила виновника ДТП по камерам. Им оказался их коллега - местный участковый. Причем в преступлении он признался только на пятый день - пришел в ГИБДД, когда узнал, что его разыскивают.

У пострадавшей девочки сломана нога. "КП-Новосибирск"

Мама пострадавшей девочки Мария рассказала, что к ней приходила мать участкового и предлагала помощь - женщина отказалась.

"Как можно было бросить сбитого ребенка на дороге? Она мне вообще сказала, что он думал, что на бутылку наехал", - возмутилась Мария.

На участкового составили два протокола - за непредоставление преимущества в движении пешеходам и невыполнение обязанностей относительно ДТП.

После служебной проверки сотрудника уволят. Кроме того, его накажут по закону.

Ранее череп и кости нашли в селе под Новосибирском, где полицейские могли убить школьницу.