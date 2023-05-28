29 мая
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Происшествия

Полицейские случайно нашли на участке дачника компоненты для взрывного устройства

В Ленинградской области полицейские задержали мужчину, на дачном участке которого обнаружили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ), сообщает Telegram-канал Shot.

Граната.
Граната.
t.me/brnl01.

Мужчину госпитализировали в с огнестрельным ранением живота из незарегистрированного оружия.

После этого на место происшествия выехали полицейские - выяснять обстоятельства произошедшего. Они нашли на дачном участке компоненты, используемые для изготовления СВУ, указывает Газета.Ru.

Дачника задержали.

У мужчины есть еще один частный дом в Гатчинском районе. Там полицейские нашли три гранаты и около 10 банок с порошком, похожим на порох. Все "находки" направлено на экспертизы.

Ранее неизвестные подорвали опору ЛЭП в Ленобласти. Взрывотехники нашли рядом СВУ.

Прибывшие на место ЧП взрывотехники выяснили, что это было самодельное взрывное устройство (СВУ). На соседней опоре обнаружили еще два несработавших СВУ. Оба были обезврежены взрывотехниками.

А за автобусной остановкой в Сибири нашли боевые гранаты. Неизвестные оставили две гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1, а также четыре взрывателя УЗРГМ-2 и пять капсюль-детонаторов КД-8Б. Также дети нашли боевую гранату и взорвали ее около магазина.

Также сейф с тротилом и гранатами нашли в питерской квартире. Прибывшие взрывотехники увезли на спецтранспорте с места происшествия тротил и гранаты на полигон.

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