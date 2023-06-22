Полицейские разыскивают девочку, которую в чемодане вывезли из захваченного отеля

Полиция уже две недели разыскивает пятилетнюю девочку, похищенную в чемодане, сообщает La Repubblica.

ЧП случилось в итальянской Флоренции.

Дочь иммигрантов из Перу похитили неизвестные и вывезли в чемодане из гостиницы. Свидетелем преступления стала трехлетняя девочка, которая рассказала об этом.

Она видела, как неизвестный мужчина тащил похищенную, а та плакала.

Известно, что гостиница захвачена нелегалами-сквоттерами еще осенью прошлого года, указывает Газета.ru. Тогда туда заселились 54 семьи с 19 детьми, преимущественно из Перу и других стран Латинской Америки. И шансы найти ребенка живым с каждым часом все ниже.

Изучаются записи со всех 1500 камер наружного наблюдения в городе

Ранее тело связанной 12-летней девочки нашли в чемодане.

На теле школьницы обнаружили цифры 1 и 0, нанесенные каким-то устройством.

Девочка умерла от удушения, выяснили патологоанатомы.

Правоохранители задержали четырех мужчин.